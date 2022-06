Visite de la ligne Maginot aquatique Herbitzheim Herbitzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-09-18 14:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

Herbitzheim conserve des vestiges de la ligne Maginot aquatique. Lors de cette visite à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les membres du groupe d'histoire locale de Herbitzheim expliqueront le but de ces ouvrages, leur fonctionnement et montreront les restes des installations avec une visite d'un bunker récemment rénové. Rendez-vous à l'écluse 21, Rue de la Sarre, à Herbitzheim. Gratuit. +33 3 88 00 83 51

