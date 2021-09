Avon Laiterie Avon, Seine-et-Marne Visite de la Laiterie Laiterie Avon Catégories d’évènement: Avon

Venez découvrir ce lieu atypique. Chargée d’histoire cette maisonnette vous promet une visite étonnante. Ouverture du 1er étage. En partenariat avec l’Atelier des Pot’s d’Avon. Port du masque obligatoire.

Entrée libre

Découverte de la laiterie et ouverture exceptionnelle du 1er étage. Laiterie 10 rue Georges-Clemenceau 77210 Avon Avon Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

