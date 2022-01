Visite de la La CIUTAT, Cité Créative de la Culture Béarnaise PLACE RÉCABORDE – Rdv Quartier du Hédas Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Visite de la La CIUTAT, Cité Créative de la Culture Béarnaise PLACE RÉCABORDE – Rdv Quartier du Hédas, 1 mars 2022, Pau. Visite de la La CIUTAT, Cité Créative de la Culture Béarnaise

PLACE RÉCABORDE – Rdv Quartier du Hédas, le mardi 1 mars à 18:00

Le quartier du Hédas, par sa géomorphologie urbaine particulière et sa richesse historique s’est imposé naturellement comme un support spatial au projet de Cité Créative de la Culture Béarnaise au sein de l’agglomération Pau Béarn Pyrénées. Autour de la place Récaborde, quatre bâtiments ont fait l’objet d’une réhabilitation complète et un bâtiment a été reconstruit entièrement pour accueillir les locaux de l’Association de Préfiguration de la Ciutat. Une signalétique forte reprenant le texte fondateur des Fors du Béarn, assure le lien entre toutes ces maisons qui continuent à rassembler la communauté béarnaise du XXI° siècle et nous invite à y entrer par tous les moyens : la gastronomie, la recherche, la littérature, la formation ou encore la musique. **Avec la participation de :** Équipe de Maîtrise d’œuvre: Equipe L+MOUREAUX ARCHITECTES , SAS LABADIOLLE – Economie, OPC , SETAH – BET Fluides, BERNADBEROY – BET Structure, CUISINORME – BET Cuisine EMACOUSTIC – BET Acoustique, ANTEIS – ergonome Equipe de Maîtrise d’ouvrage : Gautier LAGALAYE – Directeur de projet Rayonnement culturel et attractivité du Béarn – Guy LOUCHART, conduite d’opération CAPBP Equipe de Maîtrise d’usage : Jaquèish ROTH, President de l’AP Ciutat, Vincenç JAVALOYES, directeur de l’AP Ciutat **En présence de nos partenaires :** TECHNAL – GERFLOR

Gratiuit

Mardi 1 Mars à 18h, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées et l’Associacion de prefiguracion de la Ciutat, visite dans le cadre du dispositif Cœur de Ville. PLACE RÉCABORDE – Rdv Quartier du Hédas 64000 Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T18:00:00 2022-03-01T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu PLACE RÉCABORDE - Rdv Quartier du Hédas Adresse 64000 Pau Ville Pau lieuville PLACE RÉCABORDE - Rdv Quartier du Hédas Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

PLACE RÉCABORDE - Rdv Quartier du Hédas Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/