Visite de la houblonnière et de la brasserie de la Divatte Brasserie artisanale de la Divatte, 17 juin 2022, Divatte-sur-Loire. Visite de la houblonnière et de la brasserie de la Divatte

du vendredi 17 juin au samedi 18 juin à Brasserie artisanale de la Divatte

Visite de la houblonnière, de la brasserie et dégustation. L’aventure commence en 2001, lorsqu’Antoine Bouyer, actuel gérant de la brasserie artisanale, décide de créer sa propre bière avec un ami, dans l’ancienne cave restaurée de son grand-père, à la Chapelle-Basse-Mer, près de Nantes. De leur passion est né le premier brassin de la Trompe Souris Rousse, le 18 avril 2001. Depuis 2021, la brasserie a grandi et ses besoins en houblon se sont accrus. Quoi de plus naturel que de planter du houblon sur d’anciennes parcelles maraichères : c’est désormais chose faite. Dans notre boutique, nous vous proposons des bières 100 % naturelles, fabriquées à partir de malt d’orge, de fleurs de houblon, d’eau et de levures sélectionnées avec soin. Elles ne sont ni filtrées, ni pasteurisées, et sont refermentées une fois conditionnées. En dehors des visites organisées dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture, l’équipe de la brasserie vous accueille pour des dégustations le lundi de 18h à 20h, le vendredi de 18h à 21h et le samedi de 14h à 19h.

