2022-07-08 10:30:00 – 2022-08-26 12:00:00

Découvrez les mystères et les origines de la seule grotte naturelle visitable de notre territoire. Vous saurez tout sur le calcaire, cette roche dont la grotte est faite.

Niveau : Tout public, parfait pour une sortie en famille (enfants à partir de 5 ans)

Lieu du rendez-vous : 10h30 musée de la Maison de la Terre à Sentheim

Durée : 1h30

Tarifs : Famille (un ou deux parents et deux enfants ou plus) 10 € – Adulte seul : 5€, enfant de moins de 12 ans : 3€

Casques et lampes prêtées.

Sur réservation : 06 47 29 16 20

