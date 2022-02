Visite de la grotte du jugement dernier et du musée Fernand Desmoulin Musée Fernand Desmoulin Brantôme Catégories d’évènement: Brantôme

Visites commentées de la grotte du jugement dernier et du musée Fernand Desmoulin. Départs à 21h30 et 22h30. Visites libres également, entre 21h00 et 23h15 (dernière entrée).

gratuit. 25 participants par visite commentée. 2 départs : 21h30 et 22h30

Visites commentées dans l’enceinte de l’abbaye de Brantôme Musée Fernand Desmoulin Boulevard Charlemagne, 24310 Brantôme Brantôme Dordogne

