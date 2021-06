Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement Paris, PARIS 16E ARRONDISSEMENT Visite de la grotte de Lascaux 1/1, le jumeau virtuel Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement Catégories d’évènement: Paris

PARIS 16E ARRONDISSEMENT

Visite de la grotte de Lascaux 1/1, le jumeau virtuel Paris 16e Arrondissement, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Paris 16e Arrondissement. Visite de la grotte de Lascaux 1/1, le jumeau virtuel 2021-07-08 11:00:00 11:00:00 – 2021-12-31 19:00:00 19:00:00

Paris 16e Arrondissement Paris Paris 16e Arrondissement Paris EUR 32 32 Pour la première fois, faites un voyage virtuel dans l’intégralité de la chapelle Sixtine de la préhistoire grâce à la réalité virtuelle. +33 1 58 51 52 00 https://www.citedelarchitecture.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par Comité Régional du Tourisme Paris Ile de France

Détails Catégories d’évènement: Paris, PARIS 16E ARRONDISSEMENT Étiquettes évènement : Autres Lieu Paris 16e Arrondissement Adresse Ville Paris 16e Arrondissement lieuville 48.85309#2.24876