Visite de la gravière des Prés Bourrés de Vielverge_ENS 2024 Vielverge, dimanche 14 avril 2024.

Balade à pied au travers de la gravière et de ses mares.

Découverte apaisante de ce lieu entre prairie humide et milieu forestier. Accès ludique à la faune/flore du milieu à l’aide d’outils d’observation appropriés (jumelles, boites loupes, guides d’identification, etc.) Espace naturel préservé , une partie du site bénéficie de la gestion du conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne Franche-comté , car abritant certaines espèces remarquables . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:00:00

fin : 2024-04-14 16:00:00

gravière des prés bourrés

Vielverge 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté sandraavril21130@gmail.com

