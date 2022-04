Visite de la Grande Galerie de l’Évolution Grande Galerie de l’Évolution Paris Catégories d’évènement: Nuit des musées

Visite libre de l’exposition permanente de la Grande Galerie de l’Évolution. A partir de 19h00. Dernière entrée à 23h00.

### GRANDE GALERIE DE L'EVOLUTION ### Ils ne parlent pas mais disent tout de la vie. Ce sont les 7 000 spécimens, plus vrais que nature, de la Grande Galerie de l'Évolution. Un lieu mythique rénové en 1994, où la modernité tutoie l'histoire et la science, pour conter la grande aventure de la biodiversité. ### Visite libre de l'exposition permanente de la Grande Galerie de l'Évolution. A partir de 19h00. Dernière entrée à 23h00. Saturday 14 May, 19:00 GRAN GALERÍA DE LA EVOLUCIÓN No hablan sino que dicen todo sobre la vida. Son los 7.000 especímenes, más verdaderos que la naturaleza, de la Gran Galería de la Evolución. Un lugar mítico renovado en 1994, donde la modernidad tutea la historia y la ciencia, para contar la gran aventura de la biodiversidad. Visita libre a la exposición permanente de la Gran Galería de la Evolución. A partir de las 19:00. Última entrada a las 23:00. Sábado 14 mayo, 19:00

