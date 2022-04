Visite de la Grande Galerie de l’Évolution Grande Galerie de l’Évolution Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite de la Grande Galerie de l’Évolution Grande Galerie de l’Évolution, 14 mai 2022, Paris. Visite de la Grande Galerie de l’Évolution

Grande Galerie de l’Évolution, le samedi 14 mai à 19:00

### GRANDE GALERIE DE L’EVOLUTION ### Ils ne parlent pas mais disent tout de la vie. Ce sont les 7 000 spécimens, plus vrais que nature, de la Grande Galerie de l’Évolution. Un lieu mythique rénové en 1994, où la modernité tutoie l’histoire et la science, pour conter la grande aventure de la biodiversité. ### Visite libre de l’exposition permanente de la Grande Galerie de l’Évolution. A partir de 19h00. Dernière entrée à 23h00. Visite libre de l’exposition permanente de la Grande Galerie de l’Évolution. A partir de 19h00. Dernière entrée à 23h00. Grande Galerie de l’Évolution 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Grande Galerie de l'Évolution Adresse 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris Ville Paris lieuville Grande Galerie de l'Évolution Paris Departement Paris

Grande Galerie de l'Évolution Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite de la Grande Galerie de l’Évolution Grande Galerie de l’Évolution 2022-05-14 was last modified: by Visite de la Grande Galerie de l’Évolution Grande Galerie de l’Évolution Grande Galerie de l'Évolution 14 mai 2022 Grande Galerie de l'Évolution Paris Paris

Paris Paris