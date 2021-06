Versailles Académie équestre de Versailles - Centre chorégraphique équestre Versailles, Yvelines Visite de la grande écurie Académie équestre de Versailles – Centre chorégraphique équestre Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Visite de la grande écurie Académie équestre de Versailles – Centre chorégraphique équestre, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Versailles. Visite de la grande écurie

Académie équestre de Versailles – Centre chorégraphique équestre, le samedi 18 septembre à 10:00 Entrée Libre

Construite sous la direction de l’architecte Jules Hardouin-Mansart et achevée en 1962, la Grande Ecurie est l’un des bâtiments remarquables par son ampleur et la noblesse de son architecture. Académie équestre de Versailles – Centre chorégraphique équestre Manège de la Grande Écurie du Château – Avenue Rockefeller 78000 Versailles Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Académie équestre de Versailles - Centre chorégraphique équestre Adresse Manège de la Grande Écurie du Château - Avenue Rockefeller 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Académie équestre de Versailles - Centre chorégraphique équestre Versailles