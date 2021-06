Brou-sur-Chantereine Prieuré Saint-Joseph Brou-sur-Chantereine, Seine-et-Marne Visite de la Glacière (XVIIe) de Brou-sur-Chantereine Prieuré Saint-Joseph Brou-sur-Chantereine Catégories d’évènement: Brou-sur-Chantereine

**GLACIERE (FIN XVII)** Elle fut construite par les propriétaires du château. Cette cavité cylindrique faisait environ 20 mètres de profondeur et 10 mètres de diamètre. Ses parois étaient recouvertes d’étagères destinées à conserver des denrées périssables. Remplie de glace et de neige, elle est recouverte d’un monticule de terre permettant d’accentuer et de maintenir la fraîcheur.

