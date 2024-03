Visite de la Gare et découverte des Boiseries Journées Européennes des Métiers d’Art Limoges Gare des Bénédictins Limoges, mardi 2 avril 2024.

Visite de la Gare et découverte des Boiseries Journées Européennes des Métiers d’Art Limoges Gare des Bénédictins Limoges Haute-Vienne

À 16h30

Durée 1h30

Les boiseries de la gare de Limoges Bénédictins ont été restaurées par l’association HistoRail avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la Fondation du Patrimoine, délégation du Limousin, et de presque 200 donateurs qui ont répondu à l’appel de l’association. Cette visite sera l’occasion pour les visiteurs et voyageurs de découvrir les arts décoratifs dans la gare entre vitraux, boiseries et porcelaines , tous les savoir-faire seront mis en valeur pour les JEMA.

Groupe de 20 personnes.

Réservations obligatoire via le site (en lien). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 16:30:00

fin : 2024-04-02

Gare des Bénédictins Esplanade Roger Gonthier

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Visite de la Gare et découverte des Boiseries Journées Européennes des Métiers d’Art Limoges Limoges a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Limoges Métropole