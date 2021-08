Bâgé-la-Ville Gare des tramways Ain, Bâgé-la-Ville Visite de la gare des tramways Gare des tramways Bâgé-la-Ville Catégories d’évènement: Ain

Dans l’Ain, au début du XXe siècle, l’exploitation des chemins de fer à voie étroite est confiée à des compagnies privées. La compagnie des Tramways de l’Ain avait notamment en charge la ligne Bourg-La- Madeleine. Un des derniers témoins de cette époque est cette petite gare de seconde classe, restaurée et réaménagée telle qu’elle pouvait l’être à son époque. Une exposition fixe détaille l’histoire et quelques particularités de cette ligne.

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

