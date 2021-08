Tourcoing Gare de Tourcoing Nord, Tourcoing Visite de la gare de Tourcoing Gare de Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Visite de la gare de Tourcoing Gare de Tourcoing, 18 septembre 2021, Tourcoing. Visite de la gare de Tourcoing

le samedi 18 septembre à Gare de Tourcoing

De décembre 2020 jusqu’à la fin du 1er trimestre 2022, SNCF Gares & Connexions réalise des travaux de rénovation de la gare de Tourcoing. Un travail de précision qui mobilise un groupement de six entreprises spécialisées dans la rénovation de monuments historiques, et permettra de valoriser ce bâtiment situé au cœur de la future place Sémard. Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2021, vous pourrez découvrir l’histoire du patrimoine de la gare et l’ampleur du chantier de rénovation.

sur inscription, groupes de 15 personnes maximum, des équipements de sécurité seront fournis pour la visite

Venez découvrir les coulisses des travaux de rénovation de la gare de Tourcoing Gare de Tourcoing 11, PL Pierre Sémard, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Gare de Tourcoing Adresse 11, PL Pierre Sémard, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Gare de Tourcoing Tourcoing