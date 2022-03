Visite de la galerie Good Sessions Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Bouches-du-Rhône Pourquoi Lotta Grimborg a choisi de recouvrir des coupes d’un minutieux travail de broderies et de perles, quelle est donc l’inspiration de Gianmaria Della Ratta qui présente ces structures cannelées en plastique recyclé. Vous allez être surpris ! Une visite s’impose avec Claudine Garcia qui va vous transmettre sa passion pour les artistes qu’elle expose. Cette nouvelle galerie se veut un espace de soutien et de vente de la jeune création contemporaine européenne en art, design et art fonctionnel. Pourquoi Lotta Grimborg a choisi de recouvrir des coupes d’un minutieux travail de broderies et de perles, quelle est donc l’inspiration de Gianmaria Della Ratta qui présente ces structures cannelées en plastique recyclé. Vous allez être surpris ! Une visite s’impose avec Claudine Garcia qui va vous transmettre sa passion pour les artistes qu’elle expose. Place de la Porte d’Arles Galerie Good Sessions Istres

