Visite de la galerie Dorée de la Banque de France La Galerie Vivienne Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 14h15 à 16h15

.Public adultes. payant

Montant de la participation : 17 €

La Galerie Dorée construite entre 1635 et 1640 est une galerie de grand apparat de style Régence située dans l’Hôtel de Toulouse à Paris, actuel siège de la Banque de France, et dont elle est la pièce emblématique.

Elle est considérée, avec la galerie des Glaces du château de Versailles et la galerie d’Apollon du palais du Louvre, comme l’une des plus somptueuses galeries françaises. Vous admirerez également la fresque peinte par François Périer et de superbes boiseries. Elle est ouverte uniquement le samedi.

VIGIPIRATE : munissez-vous de votre carte d’identité (pas de toilettes dans les locaux, prenez vos précautions).

La Galerie Vivienne 4, rue des Petits-Champs 75002

Contact : https://agedordefrance.com/?VISITE-DE-LA-GALERIE-DOREE-DE-LA +33153246740 agedor@agedordefrance.com https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance?locale=fr_FR https://www.facebook.com/agedor.agedordefrance?locale=fr_FR htthps://agedordefrance.com/?LE-SHAHNAME-AU-COEUR-DE-LA,2607

©