Fabrique culturelle et solidaire, découvrez ce lieu dédié à l’art et créé par Agnès b. Après nous avoir ouvert les portes de l’exposition « Sur nos murs, 40 ans de graffiti avec agnès b. » lors d’une visite nocturne VIP en 2021, la Fab. (galerie d’agnès b.) participe à nouveau au festival Phénomèn’Art cette année. Le Fonds de dotation agnès b. nommé La Fab. a ouvert ses portes en janvier 2020 au coeur d’un nouveau Paris, place Jean-Michel Basquiat dans le 13e arrondissement. Sur 1 400 m², la Fab. accueille deux espaces d’expositions et une librairie dont l’aménagement a été conçu par agnès b. en collaboration avec l’architecte Augustin Rosensthiehl. Le premier espace qui prend place sur deux niveaux est dédié à la collection d’art contemporain d’agnès b. Après sa création en 1983 rue du jour et vingt ans d’activité rue quincampoix, La Galerie du Jour est désormais installée au premier étage de La Fab. La Librairie du Jour, librairie d’art créé avec la galerie, est installée à l’entrée du lieu. Elle propose en exclusivité l’ensemble des publications réalisées

par les éditions de la Galerie du Jour mais aussi une sélection d’éditeurs indépendants. Ce lieu est également le siège du fonds de dotation agnès b. qui pérennise depuis 2009 les actions sociales, solidaires et environnementales menées par agnès depuis près de 40 ans. La Fab vous propose également de coupler cette visite avec un atelier d’initiation avec l’artiste Jordane Saget. Si cela vous intéresse, merci de vous rendre sur cette page pour réserver l’atelier et la visite en même temps. Le point de rendez-vous vous sera communiqué dans les informations pratiques envoyées en pièce jointe de l’email confirmant votre réservation. Cette visite vous est proposée à l’occasion de la Troisième édition du festival de street art Phénomèn’Art de Val de Marne Tourisme & Loisirs : balades, visites guidées des parcours d’art urbain, ateliers d’initiation à différentes techniques de street art, rencontres avec les artistes et autres surprises, dans plusieurs villes du département. Contact : https://exploreparis.com/fr/5602-visite-de-la-galerie-d-art-agnes-b-festival-phenomen-art.html https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne https://www.facebook.com/tourisme.valdemarne

