Visite de la fruitière Les Délices du Plateau Plasne

Plasne

Visite de la fruitière Les Délices du Plateau Fruitière de Plasne-Barretaine 1 Route de Fied Plasne

2022-05-08

2022-05-08 – 2022-05-08 Fruitière de Plasne-Barretaine 1 Route de Fied

Plasne Jura Plasne Les rendez-vous du Comté à la Fruitière Les Délices du Plateau le dimanche 8 mai Accueil du grand public de 9h00 à 17h00

Visite de l’atelier de fabrication et des caves d’affinage.

+33 3 84 51 58 81 https://rendez-vous-comte.com/visites/fruitiere-de-plasne-barretaine/

Visite commentée par les producteurs et buffet, repas, buvette sous chapiteaux. Fruitière de Plasne-Barretaine 1 Route de Fied Plasne

Catégories d'évènement: Jura, Plasne

