Bonnétage Doubs Bonnétage EUR 2 Amateurs de bons produits? Venez visiter une de nos fruitières et découvrir la fabrication du fromage emblème de notre région. La visite sera suivi par une découverte d’une exploitation agricole. Rendez vous à 9h30. Réservation obligatoire avant la veille 17h00. Amateurs de bons produits? Venez visiter une de nos fruitières et découvrir la fabrication du fromage emblème de notre région. La visite sera suivi par une découverte d’une exploitation agricole. Rendez vous à 9h30. Réservation obligatoire avant la veille 17h00. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

