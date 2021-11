Lapoutroie Lapoutroie 68650, Lapoutroie Visite de la fromagerie Haxaire Lapoutroie Lapoutroie Catégories d’évènement: 68650

Lapoutroie

Visite de la fromagerie Haxaire Lapoutroie, 2 novembre 2021, Lapoutroie. Visite de la fromagerie Haxaire Lapoutroie

2021-11-02 – 2021-11-02

Lapoutroie 68650 Les mardis et jeudis des vacances scolaire, venez profiter d’une visite commentée de la fromagerie. Découvrez-y toutes les étapes de la fabrication et de l’affinage au travers de parcours pédagogiques et didactiques. Dégustation et explications en fin de parcours. Port du masque obligatoire dès 11 ans. Visite guidée de la fromagerie pour lever le voile sur la fabrication de fromages. +33 3 89 47 50 76 Les mardis et jeudis des vacances scolaire, venez profiter d’une visite commentée de la fromagerie. Découvrez-y toutes les étapes de la fabrication et de l’affinage au travers de parcours pédagogiques et didactiques. Dégustation et explications en fin de parcours. Port du masque obligatoire dès 11 ans. Lapoutroie

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 68650, Lapoutroie Autres Lieu Lapoutroie Adresse Ville Lapoutroie lieuville Lapoutroie