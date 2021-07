Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris, Manche Visite de la fromagerie de Ducey Ducey-Les Chéris Ducey-Les Chéris Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris

Visite de la fromagerie de Ducey Ducey-Les Chéris, 10 septembre 2021-10 septembre 2021, Ducey-Les Chéris. Visite de la fromagerie de Ducey 2021-09-10 13:30:00 13:30:00 – 2021-09-10 16:00:00 16:00:00 Ducey Compagnie des fromages et Richemonts

Ducey-Les Chéris Manche L’élevage bovin est une des spécificités de la Normandie. Découvrez l’histoire de cette filière agricole en abordant son évolution du XVIIIe siècle à nos jours, grâce à une petite conférence, suivi d’une visite guidée de l’actuelle fromagerie, créée en 1912.

Infos et réservations obligatoires au Bureau d'Information Touristique de Ducey-Les Chéris – à partir de 8 ans – places limitées – réservation obligatoire.

