En compagnie d’une médiatrice culturelle, découvrez la Friche et ses coulisses. La déambulation révèlera la vie de ce lieu à travers les aménagements, les acteurs et les propositions artistiques. Un parcours à grandes enjambées pour comprendre les différents usages de ce projet urbain et culturel de bientôt 30 ans d’âge.

Inscription à mediation@lafriche.org / Places limitées

Friche la Belle de Mai 41 rue Jobin 13003 Marseille

