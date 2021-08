Visite de la fouille archéologique du site céramique de Fosses Sites céramiques de la vallée de l’Ysieux, 18 septembre 2021, Fosses.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Sites céramiques de la vallée de l’Ysieux

Cette opération de fouille archéologique programmée, réalisée par l’association [JPGF de Villiers-le-Bel](https://jpgf.org/), a pour but d’étudier une cave médiévale découverte sous un grand four de potier d’époque Renaissance. Cette cave, dont la voûte s’est effondrée, a été comblée avec des ratés de cuissons : des poteries manquées mais complètes, présentant une fissure ou un éclat qui les rend impropres à la vente, mais cependant très intéressantes pour les archéologues et les céramologues, et des centaines de pots brisés, retrouvés dans cet énorme dépotoir-tessonnière avec d’autres témoins de la vie quotidienne : accessoires vestimentaires perdus ou hors d’usage, objets de toilette, outils de potiers, etc. Ces découvertes seront présentées par les archéologues de l’association tout au long du weekend. Accès par le parking de l’école Alexandre Dumas, rue de la mairie et le parvis de l’église Saint-Étienne. Pour en savoir plus [à propos des manifestations proposées sur les autres sites d’ARCHÉA](https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/journees-europeennes-du-patrimoine-2021-un-programme-pour-tous-389) lors des Journées du patrimoine.

Entrée libre et gratuite.

Une fouille archéologique au cœur d’un site potier millénaire

Sites céramiques de la vallée de l’Ysieux Grande Rue 95470 Fosses Fosses Val-d’Oise



