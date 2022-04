VISITE DE LA FORÊT D’ESCOUBLAC La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

VISITE DE LA FORÊT D’ESCOUBLAC La Baule-Escoublac, 11 juin 2022, La Baule-Escoublac. VISITE DE LA FORÊT D’ESCOUBLAC La Baule-Escoublac

2022-06-11 – 2022-06-11

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique La Baule-Escoublac Atelier Parents-enfants

Visite de la forêt d’Escoublac . Découverte de sa faune et de sa flore.

Activité à destination des enfants, merci de ne prévoir qu’un accompagnant adulte par famille.

Rdv aire de pique-nique, boulevard de Caqueray à La Baule Escoublac accueil@mairie-labaule.fr +33 2 51 75 75 75 http://www.labaule.fr/ Atelier Parents-enfants

Visite de la forêt d’Escoublac . Découverte de sa faune et de sa flore.

Activité à destination des enfants, merci de ne prévoir qu’un accompagnant adulte par famille.

Rdv aire de pique-nique, boulevard de Caqueray à La Baule Escoublac La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Ville La Baule-Escoublac lieuville La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

VISITE DE LA FORÊT D’ESCOUBLAC La Baule-Escoublac 2022-06-11 was last modified: by VISITE DE LA FORÊT D’ESCOUBLAC La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 11 juin 2022 La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique