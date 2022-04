Visite de la forêt d’Escoublac- avril Adresse sur réservation 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

du jeudi 21 avril au jeudi 5 mai à Adresse sur réservation 44500 La baule

Visite de la forêt d’Escoublac . Découverte de sa faune et de sa flore. Activité à destination des enfants 6-10 ans, merci de ne prévoir qu’un accompagnant adulte par famille.

Visite de la forêt d'Escoublac . Découverte de sa faune et de sa flore. Activité à destination des enfants 6-10 ans, merci de ne prévoir qu'un accompagnant adulte par famille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T11:30:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T11:30:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T11:30:00

