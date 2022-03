Visite de la forêt de Desnerie Forêt de Desnerie La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Nombre de places limité. Inscription : secrétariat du CRPF au 02 40 76 84 35 ou paysdeloire@cnpf.fr Visite commentée. La délégation Bretagne – Pays de la Loire du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) propose une visite commentée de la forêt de Desnerie, dans le cadre de la journée internationale des forêts, et avec le soutien de Nantes Métropole. Le CRPF est un établissement public en charge de conseiller les propriétaires privés dans la gestion de leur forêt. Les professionnels de la filière forêt-bois vous feront découvrir les arbres qui composent nos forêts, leur intérêt pour la biodiversité mais aussi pour produire un matériau bois. Cette visite sera l’occasion de découvrir la forêt sous un autre jour, de comprendre comment cet écosystème fonctionne et se comporte face au changement climatique.La visite se déroulant entièrement en forêt, pensez à vous équiper d’une tenue adaptée. Forêt de Desnerie adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240

