Ferronnerie Vidal, le samedi 25 septembre à 10:00

Venez à la rencontre de l’artisan de la ferronnerie d’art Vidal, créée en 1872

Limité à 20 personnes

Journées nationales de l’architecture Ferronnerie Vidal 69 Av. Victor Hugo, 66270 Le Soler Le Soler Pyrénées-Orientales

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T12:00:00

