Villers-Saint-Paul Oise 6 6 une découverte d’une ferme urbaine en agroécologie, ses spécificités sont le maraichage sur un lieu géré en permaculture avec des animaux de ferme pédagogique sous un magnifique verger de variété ancienne et local

avec un point de vente à la ferme sous le label de bienvenue à la ferme.

CONTACTS@LARBREAPOULE.COM +33 6 15 29 43 14 https://www.larbreapoule.com/accueil

avec un point de vente à la ferme sous le label de bienvenue à la ferme.

