Visite de la ferme verticale Futura Gaïa Ferme Futura Gaïa Tarascon, vendredi 7 juin 2024.

Visite de la ferme verticale Futura Gaïa Présentation du projet novateur de l'entreprise puis visite de sa première ferme verticale en environnement contrôlé Vendredi 7 juin, 10h00, 11h30 Ferme Futura Gaïa

Début : 2024-06-07T10:00:00+02:00 – 2024-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-07T11:30:00+02:00 – 2024-06-07T13:00:00+02:00

En combinant agronomie de précision et technologie de pointe, l’équipe Futura Gaïa a créé en moins de trois ans, dans le sud de la France, une solution unique au monde d’agriculture verticale automatisée sur sol vivant.

Grâce à ce mode novateur de culture, complémentaire de l’agriculture en plein champ, les exploitants de nos fermes verticales peuvent cultiver toute l’année et sans pesticides des végétaux aux qualités gustatives et nutritives irréprochables, récoltés à maturité tout en consommant 15 à 20 fois moins d’eau que pour une culture en plein champ.

Nous serions ravis de vous présenter notre solution au sein de notre ferme de Tarascon.

Ferme Futura Gaïa 24 rue des Charretiers 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 60 39 08 97 https://www.futuragaia.com/ https://www.instagram.com/futura_gaia/ [{« type »: « email », « value »: « cyril.hugon@futuragaia.com »}]

