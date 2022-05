Visite de la ferme Spiruline du Soleil Verquières Verquières Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Verquières

Visite de la ferme Spiruline du Soleil Verquières, 14 mai 2022, Verquières. Visite de la ferme Spiruline du Soleil Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières

2022-05-14 – 2022-05-14 Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole

Verquières Bouches-du-Rhône Verquières La Médiathèque du Clocher vous propose une visite de la ferme “Spiruline du Soleil”, producteur de spiruline à Verquières.

Départ à la médiathèque.



Sur inscription. Visite de la ferme Spiruline du Soleil. mediatheque.verquieres@orange.fr +33 4 90 90 99 57 La Médiathèque du Clocher vous propose une visite de la ferme “Spiruline du Soleil”, producteur de spiruline à Verquières.

Départ à la médiathèque.



Sur inscription. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Verquières Autres Lieu Verquières Adresse Médiathèque du Clocher 3 Place de l'Ecole Ville Verquières lieuville Médiathèque du Clocher 3 Place de l'Ecole Verquières Departement Bouches-du-Rhône

Verquières Verquières Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verquieres/

Visite de la ferme Spiruline du Soleil Verquières 2022-05-14 was last modified: by Visite de la ferme Spiruline du Soleil Verquières Verquières 14 mai 2022 Bouches-du-Rhône Verquières

Verquières Bouches-du-Rhône