Visite de la Ferme Saint-Sylvain 5 chemin de la plaine 86320 Mazerolles, 5 mai 2022, Mazerolles. Visite de la Ferme Saint-Sylvain

5 chemin de la plaine 86320 Mazerolles, le jeudi 5 mai à 14:00

Dans le programme « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! » venez découvrir une exploitation familiale de 17 hectares basée à Mazerolles. Depuis 2017 la ferme produit plus de 40 variétés de plantes médicinales biologiques aux bienfaits divers et variés, transformées sur place en tisanes, tisanes composées, macérat et en compléments alimentaires. Conditions sanitaires : Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de l’animation.

Gratuit, Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T16:00:00

