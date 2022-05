Visite de la ferme Saint-Jacques Feldbach Feldbach Catégories d’évènement: Feldbach

Haut-Rhin

Visite de la ferme Saint-Jacques Feldbach, 19 juillet 2022, Feldbach. Visite de la ferme Saint-Jacques Feldbach

2022-07-19 – 2022-07-19

Feldbach Haut-Rhin EUR Visite guidée de l’élevage de nos vaches laitières, explication de la traite et buvée des veaux. Visite libre autorisée toute l’année. Visite guidée possible sur d’autres journées, veuillez nous contacter. Visite guidée de l’élevage de nos vaches laitières, explications de la traite et

