Visite de la ferme prunicole du Plessis Saint-Aubin Saint-Aubin Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Visite de la ferme prunicole du Plessis Saint-Aubin, 1 juillet 2022, Saint-Aubin. Visite de la ferme prunicole du Plessis Saint-Aubin

2022-07-01 – 2022-09-30

Saint-Aubin Lot-et-Garonne Saint-Aubin Les visites sont gratuites et guidées par l’agriculteur en toute convivialité. Producteurs de pruneaux d’Agen depuis 3 générations, la famille Poueymidanette vous fera découvrir tous les secrets de la production prunicole.

