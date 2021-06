Les Thilliers-en-Vexin Pousses de là Eure, Les Thilliers-en-Vexin Visite de la ferme Pousses de là, production de graines et huiles en agriculture biologique Pousses de là Les Thilliers-en-Vexin Catégories d’évènement: Eure

Les Thilliers-en-Vexin

Pousses de là, le samedi 19 juin à 10:00

Tout au long de la journée, nous aurons le plaisir de vous accueillir sur notre exploitation. Vous pourrez découvrir l’atelier de production de nos huiles, le triage des graines de la ferme et nos champs cultivés en agriculture biologique lors d’un tour de plaine.

Accès libre

Pousses de là 21 rue des Tilleuls 27420 Les Thilliers-en-Vexin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T18:00:00

