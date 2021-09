Le Hom Le Hom Calvados, Le Hom Visite de la Ferme Potiron & Cie Le Hom Le Hom Catégories d’évènement: Calvados

Le Hom Calvados

Visite de la Ferme Potiron & Cie
2021-09-25

Ferme spécialisée en maraîchage biologique. Visite du bâtiment et des cultures en cours.

qlonde@aol.com
+33 6 51 62 98 67
http://fermepotironetcie.fr/

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Le Hom Autres Lieu Le Hom Adresse Hamars Ferme Potiron & Cie Ville Le Hom lieuville 49.02113#-0.52259