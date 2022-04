VISITE DE LA FERME Port-Saint-Père, 20 avril 2022, Port-Saint-Père.

VISITE DE LA FERME Lieu-dit La Puillière Ferme de la Puillière Port-Saint-Père

2022-04-20 – 2022-04-20 Lieu-dit La Puillière Ferme de la Puillière

Port-Saint-Père Loire-Atlantique

Dans une ambiance conviviale et instructive, vous pourrez rentrer le troupeau de chèvre à la ferme avec le chien Django, traire une chèvre à la main et assister à la traite à la machine, nourrir les cochons, comprendre le fonctionnement de la ferme. Et selon les jours, faire du fromage, transformer le blé en farine, cueillir des mûres ou des châtaignes et bien plus encore…

Vous découvrirez une ferme intégrée dans son environnement, au bord des marais de l’Acheneau, une ferme qui travaille en Agriculture Biologique dans un souci de qualité des produits et de respect du milieu naturel.

Visite tous les mercredis de 16h à 17h30 hors vacances scolaires.

Visite et atelier thématique les mercredis de 14h à 17h30 pendant toutes les vacances scolaires.

Ewen et Gwenaël vous accueillent pour une découverte guidée de leur ferme, à la rencontre des chèvres et des cochons dans leur chèvrerie ou dans les champs.

contact@ferme-pedagogique-la-puilliere.com +33 7 70 72 33 80

Dans une ambiance conviviale et instructive, vous pourrez rentrer le troupeau de chèvre à la ferme avec le chien Django, traire une chèvre à la main et assister à la traite à la machine, nourrir les cochons, comprendre le fonctionnement de la ferme. Et selon les jours, faire du fromage, transformer le blé en farine, cueillir des mûres ou des châtaignes et bien plus encore…

Vous découvrirez une ferme intégrée dans son environnement, au bord des marais de l’Acheneau, une ferme qui travaille en Agriculture Biologique dans un souci de qualité des produits et de respect du milieu naturel.

Visite tous les mercredis de 16h à 17h30 hors vacances scolaires.

Visite et atelier thématique les mercredis de 14h à 17h30 pendant toutes les vacances scolaires.

Lieu-dit La Puillière Ferme de la Puillière Port-Saint-Père

dernière mise à jour : 2022-04-18 par