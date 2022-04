VISITE DE LA FERME PEDAGOGIQUE DU FRESNE Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Tous les premiers samedis du mois entre le 1er mai et le 30 septembre, et tous les jours durant les vacances scolaires. La ferme est ouverte au public de 10h à 17h. Les visites seront proposées par Jean Paul AUGEREAU à 10h30 et à 14h30; uniquement sur réservation. Venez découvrir la ferme pédagogique du Fresne, au cœur du marais breton en zone Natura 2000. Observez les marais salants, le potager en permaculture, les moutons d’Ouessant… info@ferme-pedagogique.org +33 6 72 99 72 82 https://www.ferme-pedagogique.org/ Tous les premiers samedis du mois entre le 1er mai et le 30 septembre, et tous les jours durant les vacances scolaires. La ferme est ouverte au public de 10h à 17h. Les visites seront proposées par Jean Paul AUGEREAU à 10h30 et à 14h30; uniquement sur réservation. Le Fresne Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

