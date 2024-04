Visite de la ferme pédagogique des mystères du lait Siewiller, jeudi 29 août 2024.

Visite de la ferme pédagogique des mystères du lait Siewiller Bas-Rhin

Mme Klein vous ouvre son exploitation ! Elle vous propose la visite de son élevage et abordera le trajet du lait, de la traite au produit fini. Visites pour les particuliers les jeudis en juillet et août. Visites conçues également pour les scolaires et les instituts spécialisés. Goûter après la visite. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-29 15:00:00

fin : 2024-08-29

15 rue des Tuileries

Siewiller 67320 Bas-Rhin Grand Est tourisme@alsace-bossue.net

