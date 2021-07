Abbeville Abbeville Abbeville, Somme Visite de la ferme pédagogique » Aux mille pattes » Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Visite de la ferme pédagogique » Aux mille pattes » Abbeville, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Abbeville.

Abbeville Somme Venez découvrir ou redécouvrir, en famille ou entre amis, les animaux de la

ferme et autres animaux d’ornement (volaille, poneys, ânes, vaches naines,

