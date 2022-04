Visite de la ferme Parlariou : Boeuf de Chalosse Gamarde-les-Bains, 30 août 2022, Gamarde-les-Bains.

2022-08-30 14:30:00 – 2022-08-30 15:30:00

Gamarde-les-Bains Landes

EUR Au sein de leur ferme typiquement chalossaise, Corinne et Xavier vous font découvrir leurs animaux. Éleveurs de boeufs de chalosse et de veaux nourris sous la mère, ils reviendront sur les particularités de ces bovins de Chalosse et sur cette viande persillée aux saveurs inégalées. Un moment de dégustation vous sera offert à l’issue de la visite.

+33 5 58 98 58 50

Gamarde-les-Bains

