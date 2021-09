Versailles passage des étangs Goberts Versailles, Yvelines Visite de la Ferme Nature et Découvertes passage des étangs Goberts Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Visite libre de la Ferme en permaculture Nature et Découvertes et de son parcours pédagogique. Il sera possible de rejoindre la Ferme en calèche depuis Esprit Jardin: rendez-vous à l’angle de la rue d’Anjou et de la rue du Maréchal Joffre (départ toutes les heures de 14h à 17h) Visite de la Ferme en permaculture passage des étangs Goberts passage des étangs Gobert Versailles Chantiers Yvelines

2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T18:00:00

