39150 Chaque mardi et jeudi, Isabelle ADAM vous attend à Prénovel pour vous faire visiter l’exploitation familiale, aller à la rencontre des vaches, découvrir la traite. Début de la visite à 17h30.

Sur réservation : 07 87 26 38 17 / 2€ par personne (10 personnes max).

Vous pouvez également acheter votre lait à la ferme directement, tous les jours à 17h30. lesgitesduprenouveau39@gmail.com Nanchez

