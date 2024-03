Visite de la ferme microalgues Etika Spirulina et de la Brasserie Artisanale Moulins D’ascq Etika Spirulina Villeneuve-d’Ascq, jeudi 4 avril 2024.

Visite de la ferme microalgues Etika Spirulina et de la Brasserie Artisanale Moulins D’ascq Plongez dans l’univers de la spiruline et de la bière ! Jeudi 4 avril, 13h30 Etika Spirulina sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T13:30:00+02:00 – 2024-04-04T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-04T13:30:00+02:00 – 2024-04-04T16:30:00+02:00

L’office de tourisme vous propose une visite de la ferme microalgues Etika Spirulina et de la Brasserie Artisanale Moulins D’ascq

Jeudi 4 avril de 13h30 à 16h30

Plongez dans l’univers de la spiruline un super aliment aux multiples surprises, dans les vertus comme dans les saveurs.

– Découverte de la zone « Récoltes & Nous »

– Visite de la ferme urbaine

– Présentation de l’origine de la spiruline, ses bienfaits, sa culture

– Démonstration d’une récolte dans notre serre de production

– Dégustation de produits “spirulinés”

Puis visitez la brasserie Moulins d’Ascq, découvrez ses installations et le processus de fabrication d’une bière artisanale. La visite s’achèvera par une dégustation de 3 bières, pour les amateurs de plaisirs maltés et houblonnés

Tarif : 24€ par personne

☎ Réservation au 09 72 52 85 03 ou en ligne sur notre site web : https://bit.ly/3v1mwkO

Etika Spirulina 45b rue de la distillerie Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Haute-Borne Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0972528503 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@seclin-tourisme.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3v1mwkO »}] [{« link »: « https://bit.ly/3v1mwkO »}]

brasserie etikaspirulina

Etika Spirulina