Visite de la ferme « Les Caprices de Lescun » Route de l’Abérouat Lescun, dimanche 25 février 2024.

Venez découvrir et visiter la ferme « Les Caprices de Lescun », Camille vous fera visiter sa ferme avec la découverte des races locales, de l’agriculture et du métier d’éleveur/fromager, jeux pédagogiques sur les sujets pastoraux, films…avec possibilité de donner le biberon aux chevrettes et agnelles, dégustation de fromage.

Vous poursuivrez avec un déjeuner à l’épicerie de Lescun (entrée, plat, dessert).

Réservation obligatoire auprès de Camille. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 10:00:00

fin : 2024-02-25 12:00:00

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine capricesdelescun@gmail.com

