Villers-Saint-Paul Oise 6 6 visite de la ferme d’une durée de 1h30 pour tous les passionnés de nature.

découverte en famille ou entre amis Durée: 1h30

Tarif unique: 6€/personne (gratuit – 2 ans)

Places limitées, réservations par mail uniquement( noms, numéros de téléphone, nombres de personnes et âges des enfants)

CONTACTS@LARBREAPOULE.COM https://www.larbreapoule.com/accueil

