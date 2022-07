Visite de la ferme Iruleia

2022-07-15 17:00:00 – 2022-07-15 18:30:00 EUR 5 5 Visite familiale sur réservation : découverte des animaux de la ferme, conduite du troupeau de brebis à la bergerie, visite de la cave à fromage. En période de traite des brebis : participation des enfants; Alimentation des porcs basques en plein air; Jeux participatifs pour les enfants. Durée de la visite : 1h30.

