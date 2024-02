Visite de la ferme hélicicole Cap’Hélix Goulien, lundi 15 avril 2024.

Visite de la ferme hélicicole Cap’Hélix Goulien Finistère

Ferme hélicicole diversifiée en Agriculture Biologique. Production d’escargots Petits-gris, légumes, fruits, oeufs et produits dérivés (escargots farcis, conserves, confitures, jus de fruits…).

Une visite est proposée du 15/04 au 13/09, du lundi au vendredi à 10h30 et 15h30, et selon disponibilités. Elle comprend un exposé oral, une vidéo (traduite en anglais, allemand, espagnol) et la visite des parcs.

Minimum 2 pers, maximum 20 pers. Réduction à partir de 10.

Dégustation en option.

Boutique à la ferme et en ligne.

Aire d’accueil pour camping-cars. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 15:30:00

fin : 2024-09-13 16:30:00

2 Bréharadec

Goulien 29770 Finistère Bretagne cap.helix@orange.fr

L’événement Visite de la ferme hélicicole Cap’Hélix Goulien a été mis à jour le 2024-02-13 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz