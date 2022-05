Visite de la ferme hélicicole Cap’Hélix Escargots Goulien, 1 mai 2022, Goulien.

Visite de la ferme hélicicole Cap’Hélix Escargots Goulien

2022-05-01 – 2022-09-14

Goulien Finistère Goulien

Proche de la Réserve Naturelle du Cap-Sizun, cette ferme certifiée bio propose une rencontre des plus surprenantes. Vous y découvrirez la culture du Petit-gris et de nombreuses façons de le déguster.

Vidéo en anglais, allemand, espagnol.

Dégustation possible.

Aire de stationnement camping-car.

Boutique à la ferme et en ligne (toute l’année).

cap.helix@orange.fr http://www.cap-helix.fr/

Goulien

