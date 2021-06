Nivillac La petite Arche de la Vallée - Ferme pédagogique Morbihan, Nivillac Visite de la ferme, goûter fermier et traite des vaches La petite Arche de la Vallée – Ferme pédagogique Nivillac Catégories d’évènement: Morbihan

Nivillac

Visite de la ferme, goûter fermier et traite des vaches La petite Arche de la Vallée – Ferme pédagogique, 19 juin 2021-19 juin 2021, Nivillac. Visite de la ferme, goûter fermier et traite des vaches

La petite Arche de la Vallée – Ferme pédagogique, le samedi 19 juin à 15:00 Sur réservation

Venez découvrir notre élevage de vaches laitières ainsi que nos cultures. Partez à la rencontre du troupeau au champ, et dégustez un bon goûter, avant de participer à la traite des vaches ! La petite Arche de la Vallée – Ferme pédagogique Guervinan 56130 Nivillac Nivillac Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T15:00:00 2021-06-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Nivillac Étiquettes évènement : Autres Lieu La petite Arche de la Vallée - Ferme pédagogique Adresse Guervinan 56130 Nivillac Ville Nivillac lieuville La petite Arche de la Vallée - Ferme pédagogique Nivillac